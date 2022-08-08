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Людству потрібен новий Нюрнберг - голова МЗС Естонії

Людству потрібен новий Нюрнберг - голова МЗС Естонії

Київ • УНН

 • 134453 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що вище політичне і військове керівництво росії, включно з президентом країни володимиром путіним, має понести юридичну відповідальність за війну в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Під час візиту в Україну Рейсалу зустрівся з Президентом України, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. За його словами, сторони домовилися, що Естонія допоможе Україні досягти міжнародної угоди про те, що політичне та військове керівництво росії має понести не лише військову, а і юридичну відповідальність.

Голова МЗС Естонії зазначив, що друге питання полягає в тому, чи вдасться "отримати" з росії вищих керівників, наприклад, путіна.

"Але ясно, що дипломатична недоторканність глави держави не поширюється на тих, хто проводить геноцид. Людству потрібен новий Нюрнберг", - сказав він.

Рейнсалу також наголосив, що країнам, які хочуть якнайшвидше повернути нормальні відносини з росією та путіним, слід усвідомити, що не йдеться про звичайну ситуацію, у якій відносини можуть нормалізуватися.

"Це геноцид і спілкування на звичному високому рівні з політиками, які проводять геноцид, не може бути новою нормальністю. Тому потрібна концепція юридичної відповідальності, вона має визначати правила наших відносин чи їхню відсутність з Росією", - заявив він.

Раніше

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російські воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними.

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