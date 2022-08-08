Человечеству нужен новый Нюрнберг - глава МИД Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что высшее политическое и военное руководство россии, включая президента страны владимира путина, должно понести юридическую ответственность за войну в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.
Детали
Во время визита в Украину Рейсалу встретился с Президентом Украины, премьер-министром и министром иностранных дел. По его словам, стороны договорились, что Эстония поможет Украине достичь международного соглашения о том, что политическое и военное руководство россии должно понести не только военную, но и юридическую ответственность.
Глава МИД Эстонии отметил, что второй вопрос состоит в том, удастся ли "получить" из россии высших руководителей, например Путина.
"Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на тех, кто проводит геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг", – сказал он.
Рейнсалу также подчеркнул, что странам, которые хотят как можно быстрее вернуть нормальные отношения с россией и путиным, следует осознать, что речь не идет об обычной ситуации, в которой отношения могут нормализоваться.
"Это геноцид и общение на привычном высоком уровне с проводимыми геноцидами политиками не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с россией", - заявил он.
Ранее
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными.