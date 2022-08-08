Человечеству нужен новый Нюрнберг - глава МИД Эстонии

Детали

Во время визита в Украину Рейсалу встретился с Президентом Украины, премьер-министром и министром иностранных дел. По его словам, стороны договорились, что Эстония поможет Украине достичь международного соглашения о том, что политическое и военное руководство россии должно понести не только военную, но и юридическую ответственность.

Глава МИД Эстонии отметил, что второй вопрос состоит в том, удастся ли "получить" из россии высших руководителей, например Путина.

"Но ясно, что дипломатическая неприкосновенность главы государства не распространяется на тех, кто проводит геноцид. Человечеству нужен новый Нюрнберг", – сказал он.

Рейнсалу также подчеркнул, что странам, которые хотят как можно быстрее вернуть нормальные отношения с россией и путиным, следует осознать, что речь не идет об обычной ситуации, в которой отношения могут нормализоваться.

"Это геноцид и общение на привычном высоком уровне с проводимыми геноцидами политиками не может быть новой нормальностью. Поэтому нужна концепция юридической ответственности, она должна определять правила наших отношений или их отсутствие с россией", - заявил он.

Ранее

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские военные преступления, совершенные в Украине, не останутся безнаказанными.