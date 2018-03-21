Людські рештки та медичне сміття: запорізька лікарня "утилізувала" медичні відходи на свій лад
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У промисловій зоні Запоріжжя виявили небезпечне звалище медичних відходів. Про це у коментарі УНН розповіла голова правління ГО "Народний Захист" Наталія Заболотна.
"Я чула про цю страшну знахідку і була дуже шокована. Йшлось про біологічні відходи, людські рештки, використані бинти, які невідомо, скільки часу лежали на складах промислової зони міста. Очевидно, що це - наслідок діяльності однієї із лікарень міста, яка таким чином вирішила позбутися відходів і зекономити на їх утилізації. Правоохоронці мають добре попрацювати та притягнути винних до відповідальності", - зазначила активіст.
Н.Заболотна додала, що це не перша моторошна знахідка у Запоріжжі.
"Ще в 2015 році екологічний комітет нашої громадської ради звертався до правоохоронних органів щодо виявлених звалищ небезпечних медичних відходів. Нас почули, але результатів перевірки не надали по цей день. Правоохоронці мали б пильніше дивитись за такими речами, тим паче, якщо до цього питання ми повертаємось не вперше", - переконана активістка.
Раніше УНН повідомляв, що на ринку утилізації небезпечних відходів екологи фіксують колапс. За їхніми словами, за час дії мораторію на перевірки бізнесу і відсутності нагляду з боку профільного міністерства велика частина спецкомпаній перетворилася в безвідповідальних шахраїв, які замість реального знешкодження отрутохімікатів розкидають їх по ярах і лісосмугах країни.