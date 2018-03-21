Человеческие останки и медицинский мусор: запорожская больница "утилизирует" медицинские отходы на свой лад
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В промышленной зоне Запорожья обнаружили опасную свалку медицинских отходов. Об этом в комментарии УНН рассказала председатель правления ОО "Народная Защита" Наталья Заболотная.
"Я слышала об этой страшной находке и была очень шокирована. Речь шла о биологических отходах, человеческих останках, использованных бинтах, которые неизвестно, сколько времени лежали на складах промышленной зоны города. Очевидно, что это - следствие деятельности одной из больниц города, которая таким образом решила избавиться от отходов и сэкономить на их утилизации. Правоохранители должны хорошо поработать и привлечь виновных к ответственности", - отметила активист.
Н.Заболотная добавила, что это не первая жуткая находка в Запорожье.
"Еще в 2015 году экологический комитет нашего общественного совета обращался в правоохранительные органы о выявленных свалках опасных медицинских отходов. Нас услышали, но результатов проверки не предоставили по сей день. Правоохранители должны пристально смотреть за такими вещами, тем более, если к этому вопросу мы возвращаемся не в первый раз", - убеждена активистка.
Ранее УНН сообщал, что на рынке утилизации опасных отходов экологи фиксируют коллапс. По их словам, за время действия моратория на проверки бизнеса и отсутствия надзора со стороны профильного министерства большая часть спецкомпаний превратилась в безответственных мошенников, которые вместо реального обезвреживания ядохимикатов разбрасывают их по оврагам и лесополосах страны.