Людина-павук, молодята та пацієнт на лікарняному ліжку: як голосувала Туреччина в другому турі виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. 52-річна Умміє Гузель та її ягня на ім'я Памук (Бавовна) у неділю разом проголосували у Стамбулі під час вирішального туру президентських виборів у Туреччині, інформує УНН.
2-й тур президентських виборів у Туреччині був відзначений яскравими кадрами.
Памук у синьо-білій смугастій блузці змусив усіх усміхнутися, пройшовши за своєю господинею до третього поверху школи, де мала голосувати Гузель, а потім навіть у кабіну для голосування, де його господиня віддала свій голос.
Інший чоловік проголосував у костюмі Людини-павука, у південному місті Адана, привернувши велику увагу.
Тренер з кінного спорту та його друг вирушили зі своїми кіньми голосувати в Ізмірі.
Група спортсменів з метання списа в Ерзурумі перед тренуванням під'їхала на конях до школи, де було встановлено урну для голосування у другому турі президентських виборів.
Окрім того, участь в голосуванні взяли молодята та пацієнт на лікарняній койці.