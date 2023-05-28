Человек-паук, молодожены и пациент на больничной койке: как голосовала Турция во втором туре выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. 52-летняя Уммие Гузель и ее ягненок по имени Памук (Хлопок) в воскресенье вместе проголосовали в Стамбуле во время решающего тура президентских выборов в Турции, информирует УНН.
2-й тур президентских выборов в Турции был отмечен яркими кадрами.
Памук в сине-белой полосатой блузке заставил всех улыбнуться, пройдя за своей хозяйкой на третий этаж школы, где должна была голосовать Гузель, а затем даже в кабину для голосования, где его хозяйка отдала свой голос.
Другой мужчина проголосовал в костюме Человека-паука, в южном городе Адана, привлекая большое внимание.
Тренер по конному спорту и его друг отправились со своими лошадьми голосовать в Измире.
Группа спортсменов по метанию копья в Эрзуруме перед тренировкой подъехала на лошадях к школе, где была установлена урна для голосования во втором туре президентских выборов.
Кроме того, участие в голосовании приняли молодожены и пациент на больничной койке.