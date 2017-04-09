Людина на шляхах спричинила зіткнення поїздів у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Приміська елетричка Смоленського напрямку і поїзд далекого прямування “Москва — Брест” зіткнулися на заході російської столиці через людину, яка перебігала шлях в темряві, передає УНН з посиланням на ВВС.
Внаслідок інциденту постраждали 20 осіб, 12 з яких госпіталізовано.
Як повідомляють в московському управлінні МНС, серед поранених два машиніста, один з яких поступив в лікарню у важкому стані, інший — у стані середньої тяжкості.
Джерела російських ЗМІ повідомляють, що чоловік, що став причиною зіткнення, був нетверезий.
Машиністу електрички довелося застосувати екстрене гальмування на підйомі, в результаті чого електропоїзд покотився назад і врізався в локомотив складу далекого прямування.