Человек на путях вызвала столкновения поездов в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пригородная елетричка Смоленского направления и поезд дальнего следования “Москва — Брест” столкнулись на западе российской столицы через человека, который перебегал путь в темноте, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В результате инцидента пострадали 20 человек, 12 из которых госпитализированы.
Как сообщают в московском управлении МЧС, среди раненых два машиниста, один из которых поступил в больницу в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.
Источники российских СМИ сообщают, что мужчина, ставший причиной столкновения, был нетрезв.
Машинисту электрички пришлось применить экстренное торможение на подъеме, в результате чего электропоезд покатился назад и врезался в локомотив состава дальнего следования.