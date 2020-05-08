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Люди Клочко-Сергієнка укріпили позиції в ДАБІ та чинять супротив ліквідації органу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21793 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Люди Клочко-Сергієнка у Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ) продовжують реалізовувати схеми для стягнення хабарів з забудовників, для чого саботують рішення Кабінету міністрів про ліквідацію органу, пише УНН з посиланням на “Апостроф”.

Люди Клочко-Сергієнка укріпили позиції в ДАБІ та чинять супротив ліквідації органу - ЗМІ

“Влада вирішила в березні 2020 року орган ліквідувати, а функції розподілити. На цій хвилі ліквідувати ДАБІ прийшлі кадри часів Януковича, які фігурували у корупційних скандалах цього органу”, — йдеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, це стало “зірковим часом” для автора “схемарів” та Реєстру ДАБІ Олександра Сергієнка, котрий став радником голови Інспекції з подачі нардепа від “Слуги народу” Андрія Клочко, який очолює ключовий для ДАБІ Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Олександр Сергієнко є серед його помічників.

“В ЗМІ було досить багато публікацій про плідний зв’язок Сергієнка з екс-керівником столичного управління Інспекції Сергієм Кучером у створенні корупційної „схеми“ „5 доларів за квадратний метр“. Кучер та Сергієнко на базі нібито ліквідованої ДАБІ утворили дуумвірат, коли одночасно було призначено як голову Інспекції — Юрія Васильченка, так і голову ліквідаційної комісії ДАБІ — Богдана Федоренко,їх найбільш здатного учня”, — пишуть ЗМІ.

Вони нагадують, що нещодавно Васильченко було переведено на посаду керівника новоутвореного замість ДАБІ органу— Державної інспекції містобудування України, яка повністю перебирає на себе усі функції ДАБІ, крім дозвільних. Останні буде виконувати Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ). Але, за даними ЗМІ, її створення під великим питанням, бо, як прописано в постанові про ліквідацію ДАБІ, — вона продовжує здійснювати свої повноваження та функції до утворення нового органу (ДССМУ). А поки Богдан Федоренко залишається в якості голови ліквідаційної комісії ДАБІ керувати цим органом на невизначений термін, він має усі повноваження з надання дозвільних документів. Тому основне завдання — максимально відтермінувати початок функціонування ДССМУ, збираючи “корупційні врожаї”.

“Для спрощення реалізації своїх схем Сергієнко та Кучер зачистили Комісію з розгляду питань, пов’язаних з реалізацією повноважень ДАБІ щодо дозвільних процедур, на підставі якої приймаються рішення про видачу документів забудовникам, скоротивши її склад до чотирьох членів. 2 людини з боку Сергія Кучера та 2 зі сторони екс-голови Інспекції Олексія Кудрявцева —логічно, якщо пригадати, що Сергій Кучер та Олексій Кудрявцев крім корупційних пов’язані також узами кумівства”, — говориться в статті.

Також було скорочено до наявної кількості довірених осіб склад дисціплінарної комісії.

“Укріплення позицій свідчить про довгострокові наміри керувати Держархбудінспекцією. Тим більше, що фонд заробітної плати ДАБІ, за рахунок якого можливо б було фінансувати створення нового органу, зменшено в ході секвестру держбюджету. Зрозуміло, що про жодні нові органи до кінця 2020 року мова не йде. А фейкову ліквідацію зручно використати для швидкої кампанії з прибирання нелояльних осіб — їм надіслані повідомлення про звільнення протягом місяця в зв’язку з ліквідацією органу”, — зазначили ЗМІ.

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