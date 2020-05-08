Люди Клочко-Сергиенко укрепили позиции в ГАСИ и оказывают сопротивление ликвидации органа - СМИ

“Власть решила в марте 2020 орган ликвидировать, а функции распределить. На этой волне ликвидировать ГАСИ пришлые кадры Януковича, которые фигурировали в коррупционных скандалах в этом органе”, — говорится в материале.

По данным СМИ, это стало “звездным часом” для автора “схемарей” и Реестра ГАСИ Александра Сергиенко, который стал советником председателя Инспекции с подачи нардепа от “Слуги народа” Андрея Клочко, который возглавляет ключевой для ГАСИ Комитет ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Александр Сергиенко среди его помощников.

“В СМИ было достаточно много публикаций о плодотворный связи Сергиенко с экс-руководителем столичного управления Инспекции Сергеем Кучером в создании коррупционной „схемы“ „5 долларов за квадратный метр“. Кучер и Сергиенко на базе якобы ликвидированной ГАСИ образовали дуумвират, когда одновременно назначили в качестве председателя Инспекции Юрия Васильченко, и председателя ликвидационной комиссии ГАСИ — Богдана Федоренко, их наиболее способного ученика”, — пишут СМИ.

Они напоминают, что недавно Васильченко был переведен на должность руководителя новосозданного вместо ГАСИ органа — Государственной инспекции градостроительства Украины, которая полностью берет на себя все функции ГАСИ, кроме разрешительных. Последние будет выполнять Государственная сервисная служба градостроительства Украины (ГССГУ). Но, по данным СМИ, ее создание под большим вопросом, потому что, как прописано в постановлении о ликвидации ГАСИ, — она продолжает осуществлять свои полномочия и функции к образованию нового органа (ГССГУ). А пока Богдан Федоренко остается в качестве председателя ликвидационной комиссии ГАСИ управлять этим органом на неопределенный срок, он имеет все полномочия по предоставлению разрешительных документов. Поэтому основная задача — максимально отсрочить начало функционирования ГССГУ, собирая “коррупционные урожаи”.

“Для упрощения реализации своих схем Сергиенко и Кучер зачистили Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией полномочий ГАСИ по разрешительным процедурам, на основании которой принимаются решения о выдаче документов застройщикам, сократив ее состав до четырех членов. 2 человека со стороны Сергея Кучера и 2 экс-главы Инспекции Алексея Кудрявцева. Логично, если вспомнить, что Сергей Кучер и Алексей Кудрявцев кроме коррупционных связаны также узами кумовства”, — говорится в статье.

Также был сокращен до имеющегося количества доверенных лиц состав дисциплинарной комиссии.

“Укрепление позиций свидетельствует о долгосрочных намерениях управлять Госархстройинспекцией. Тем более, что фонд заработной платы ГАСИ, за счет которого возможно было бы финансировать создание нового органа, уменьшен в ходе секвестра госбюджета. Понятно, что ни о каких новых органах до конца 2020 года речь не идет . А фейковую ликвидацию удобно использовать для быстрой кампании по уборке нелояльных лиц — им направлены уведомления об увольнении в течение месяца в связи с ликвидацией органа”, — отметили СМИ.