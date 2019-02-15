ЛЄ: "БАТЕ" вийшов переможцем у домашній грі проти лондонського "Арсеналу"

З перших секунд “каноніри” продемонстрували націленість на гол. Мхітарян міг відкрити рахунок, але воротар здійснив сейв у відповідь на завершення вірменом удару після прострілу від партнера. Лакасетт та партнери не реалізували ще кілька нагод, натомість білоруси забили під завісу тайму.

Драгун виграв верхову боротьбу після подачі зі штрафного від Стасевича, та направив головою м’яч повз воротаря Петера Чеха. Дане взяття воріт стало єдиним у протистоянні — 1:0.

Зауважимо, що “БАТЕ” вийшов у плей-оф Ліги Європи, посівши друге місце в групі L. Футболісти з Білорусі набрали 9 очок, пропустивши на перше місце “Челсі”. У свою чергу “Арсенал” виграв групу E, набравши 16 очок з 18 можливих.