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ЛЕ: "БАТЭ" вышел победителем в домашней игре против лондонского "Арсенала"

ЛЕ: "БАТЭ" вышел победителем в домашней игре против лондонского "Арсенала"

Киев  •  УНН

 • 9163 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Белорусский клуб “БАТЭ” сумел завоевать победный результат в первой встрече плей-офф Лиги Европы с лондонским “Арсеналом”, сообщает корреспондент УНН.

С первых секунд “канониры” продемонстрировали нацеленность на гол. Мхитарян мог открыть счет, но вратарь совершил сейв в ответ на завершение армянином удара после прострела от партнера. Лакасетт и партнеры не реализовали еще несколько моментов, зато белорусы забили под занавес тайма.

Драгун выиграл верховую борьбу после подачи со штрафного от Стасевича, и направил головой мяч мимо вратаря Петера Чеха. Данное взятия ворот стало единственным в противостоянии — 1:0.

Заметим, что “БАТЭ” вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе L. Футболисты из Беларуси набрали 9 очков, пропустив на первое место “Челси”. В свою очередь “Арсенал” выиграл группу E, набрав 16 очков из 18 возможных.

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