ЛЕ: "БАТЭ" вышел победителем в домашней игре против лондонского "Арсенала"

С первых секунд “канониры” продемонстрировали нацеленность на гол. Мхитарян мог открыть счет, но вратарь совершил сейв в ответ на завершение армянином удара после прострела от партнера. Лакасетт и партнеры не реализовали еще несколько моментов, зато белорусы забили под занавес тайма.

Драгун выиграл верховую борьбу после подачи со штрафного от Стасевича, и направил головой мяч мимо вратаря Петера Чеха. Данное взятия ворот стало единственным в противостоянии — 1:0.

Заметим, что “БАТЭ” вышел в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место в группе L. Футболисты из Беларуси набрали 9 очков, пропустив на первое место “Челси”. В свою очередь “Арсенал” выиграл группу E, набрав 16 очков из 18 возможных.