Ляшко: уряд виділив 25 млн грн для реклами вакцинації у прайм-таймі на центральних каналах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Уряд виділив 25 мільйонів гривень для реклами вакцинації в прайм-таймі на центральних телеканалах. Про це журналістам у кулуарах Ради повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
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“Зараз додатково закуповується реклама в прайм-таймі Міністерством культури за бюджетні кошти, це 25 мільйонів гривень, які уряд виділив додатково для промо у цій кампанії”, — заявив Ляшко.
Деталі
Міністр відзначив при цьому, що найбільш ефективно спрацьовують для промоції вакцинації саме обмежувальні заходи.
Доповнення
Згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 2 701 600 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 389 — летальні.
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 15,3 мільйона щеплень, за останню добу з яких - рекордних 269 тисяч, більшість - першою дозою.
Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.
Але останніх чотири дні цей показник знову перевищив 100 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у "червону" зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишукувалися черги, як тільки регіон увійшов у "червону" зону. Така ж ситуація і у Запоріжжі, Одесі.
Наразі у "червоній" зоні вже перебувають Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська і Дніпропетровська області. З 23 жовтня список "червоних" регіонів поповнить Сумська область.
Як заявив мер Києва Віталій Кличко, столиця також "на межі червоної зони".