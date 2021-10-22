Ляшко: правительство выделило 25 млн грн для рекламы вакцинации в прайм-тайме на центральных каналах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Правительство выделило 25 млн гривен для рекламы вакцинации в прайм-тайме на центральных телеканалах. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
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"Сейчас дополнительно закупается реклама в прайм-тайме Министерством культуры за бюджетные средства, это 2,5 млн гривен, которые правительство выделило дополнительно для промо в этой кампании", - заявил Ляшко.
Детали
Министр отметил при этом, что наиболее эффективно срабатывают для продвижения вакцинации именно ограничительные меры.
Дополнение
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 389 - летальные.
Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 15,3 миллиона прививок, за последние сутки из которых - рекордных 269 000, большинство - первой дозой.
Согласно отчету KSE за неделю до 6 октября, несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 000 прививок за сутки, позже эти темпы снизились до 70 000.
Но последние четыре дня этот показатель снова превысил 100 тысяч. Это происходит на фоне перехода ряда областей Украины в "красную" зону. Там действуют ослабления карантинных ограничений для привитых людей и необходимо иметь для этого COVID-сертификат о вакцинации. К примеру, власть Днепра заявляла, что в центры вакцинации выстроились очереди, как только регион вошел в "красную" зону. Такая же ситуация и в Запорожье, Одессе.
Сейчас в "красной" зоне уже находятся Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области. С 23 октября список "красных" регионов пополнит Сумская область.
Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, столица также "на грани красной зоны".