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Ляшко розповів, які симптоми майже відразу вказують на COVID-19

Київ • УНН

 • 447476 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Втрата відчуття смаку й запаху є симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає УНН.

Ляшко розповів, які симптоми майже відразу вказують на COVID-19

"Втрата відчуття смаку й запаху є специфічними симптомами, які майже відразу вказують на COVID-19, оскільки ці симптоми нехарактерні для інших інфекційних хвороб", - сказав Ляшко.

За його словами, ВООЗ на основі проведеного аналізу всіх випадків коронавірусної хвороби зробила такий своєрідний рейтинг симптомів, і розмістила їх у першому щаблі. На верхньому рівні ті симптоми, які зустрічаються найчастіше.

"Перше – це лихоманка, вона зустрічається у 88% всіх хворих на COVID-19, сухий кашель - у 67%, слабкість - у 38%, ускладнення дихання - у 18%, біль у горлі – 13%, головний біль - у 13%, біль у м'язах, відчуття холоду, нудота та блювота - від 5-10%. Нежить, діарея, кашель з кров'ю також є симптомами", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, діти можуть тижнями можуть "носити" вірус SARS-CoV-2 у верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання.

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