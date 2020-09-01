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Діти часто хворіють на COVID-19 безсимптомно: у чому ризик

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Діти можуть тижнями можуть "носити" вірус SARS-CoV-2 в верхніх дихальних шляхах без будь-яких симптомів захворювання. Вчені з Південної Кореї провели дослідження, в якому містилися дані про 91 інфіковану дитину, яка хворіла в період з 18 лютого по 31 березня. Робота опублікована в журналі JAMA Pediatrics, передає УНН.

Діти часто хворіють на COVID-19 безсимптомно: у чому ризик

Згідно з даними дослідження, перший важливий висновок полягає в тому, що не у всіх інфікованих дітей є симптоми, і навіть ті, у кого є ознаки, вони не завжди розпізнаються своєчасно.

З 91 інфікованої дитини 20 (22%) не мали симптомів захворювання під час перебігу хвороби. Ще 18 дітей (20%) спочатку переносили захворювання без ознак, але пізніше вони виявлялися.

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Більше половини з них, а саме 71 дитина (78%) мали симптоми захворювання, зокрема: лихоманка, кашель, діарея, біль в животі і втрата нюху або смаку. Тривалість симптомів відрізнялася. У деяких вони могли тривати 1 день, а у когось і 36 днів.

Також дані показали, що тільки 8,5% пацієнтів поставили діагноз на початку прояву симптомів. У 66,2% були симптоми, але не були розпізнані до встановлення діагнозу, а в 25,4% ознаки розвинулися вже тільки після виявлення вірусу.

"Заражені діти з більшою ймовірністю можуть залишатися "непоміченими" як з симптомами, так і без них, і продовжувати свою звичну діяльність. А це може сприяти поширенню вірусу", - зазначили вчені.

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Дослідження також показало, що генетичний матеріал вірусу залишається в дихальних шляхах дитини в середньому 17,6 дня. Навіть у безсимптомних дітей вірус залишається в організмі протягом 14 днів. Оскільки дату первинного зараження встановити неможливо, є ймовірність того, що насправді ці терміни ще довші.

Як повідомляв УНН, за словами завідувача кафедри інфекційних хвороб, доктора медичних наук НМАПО ім. П. Л. Шупика Олександра Дуди, з початком навчального року спалах COVID-19 в Україні неминучий.

"Діти перші, хто поширює інфекцію", - говорить лікар. І тому, перш за все, рекомендує закривати класи на карантин, якщо хоча б одна дитина захворіє.

Також, на його думку, "допоможе ІФА-тестування". Мова в цьому випадку, що не про дітей, а в першу чергу, про дорослих - вчителів, вихователів, які з ними контактують. Хоча, на ці цілі держава коштів так і не знайшла, констатував Дуда.

Нагадаємо, що українці дійсно просять уряд виділити кошти на ІФА-тестування вчителів на COVID-19. Але в Міністерстві освіти і науки України ще в липні заявили, що ініціювати таке дослідження для вчителів не будуть.

І це незважаючи на те, що ІФА-тести вчителі вже проходили у Львові, наприклад, - напередодні проведення ЗНО. Тоді це допомогло виявити 32 людини з антитілами IgM (активна стадія захворювання). А вихователі перед поверненням до роботи проходили такий скринінг в Рівному, і тоді теж були виявлені хворі.

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