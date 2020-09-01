Дети часто болеют COVID-19 бессимптомно: в чем риск

Согласно данным исследования, первый важный вывод заключается в том, что не у всех инфицированных детей есть симптомы, и даже те, у кого есть признаки, они не всегда распознаются своевременно.

Из 91 инфицированного ребенка 20 (22%) не имели симптомов заболевания во время течения болезни. Еще 18 детей (20%) сначала переносили заболевание без признаков, но позже они проявлялись.

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Более половины из них, а именно 71 ребенок (78%) имели симптомы заболевания, в частности: лихорадка, кашель, диарея, боль в животе и потеря обоняния или вкуса. Продолжительность симптомов отличалась. У некоторых они могли длиться 1 день, а у кого-то и 36 дней.

Также данные показали, что только 8,5% пациентов поставили диагноз в начале проявления симптомов. У 66,2% имелись симптомы, но не были распознаны до установления диагноза, а в 25,4% признаки развились уже только после обнаружения вируса.

“Зараженные дети с большей вероятностью могут оставаться „незамеченными“ как с симптомами, так и без них, и продолжать свою привычную деятельность. А это может способствовать распространению вируса”, — отметили ученые.

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Исследование также показало, что генетический материал вируса остается в дыхательных путях ребенка в среднем 17,6 дня. Даже у бессимптомных детей вирус остается в организме в течение 14 дней. Поскольку дату первичного заражения установить невозможно, есть вероятность того, что на самом деле эти сроки еще длиннее.

Как сообщал УНН, по словам заведующего кафедрой инфекционных болезней, доктора медицинских наук НМАПО им. П. Л. Шупика Александра Дуды, с началом учебного года вспышка COVID-19 в Украине неизбежна.

“Дети первые, кто распространяет инфекцию”, — говорит врач. И поэтому, прежде всего, рекомендует закрывать классы на карантин, если хотя бы один ребенок заболеет.

Также, по его мнению, “поможет ИФА-тестирование”. Речь в этом случае, не о детях, а в первую очередь, о взрослых — учителях, воспитателях, которые с ними контактируют. Хотя, на эти цели государство средств так и не нашло, констатировал Дуда.

Напомним, что украинцы действительно просят правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей на COVID-19. Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать такое исследование для учителей не будут.

И это несмотря на то, что ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове, например, — накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, и тогда тоже были обнаружены больные.