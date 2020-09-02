Ляшко рассказал, какие симптомы почти сразу указывают на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Потеря ощущения вкуса и запаха являются симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает УНН.
"Потеря ощущения вкуса и запаха являются специфическими симптомами, которые почти сразу указывают на COVID-19, поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней", - сказал Ляшко.
По его словам, ВОЗ на основе проведенного анализа всех случаев коронавирусной болезни сделала такой своеобразный рейтинг симптомов, и разместила их в первой ступени. На верхнем уровне те симптомы, которые встречаются чаще всего.
"Первое - это лихорадка, она встречается у 88% всех больных COVID-19, сухой кашель - у 67%, слабость - у 38%, затруднение дыхания - у 18%, боль в горле - 13%, головная боль - у 13%, боль в мышцах, ощущение холода, тошнота и рвота - от 5-10%. Насморк, диарея, кашель с кровью также являются симптомами", - рассказал Ляшко.
Напомним, дети могут неделями могут "носить" вирус SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях без каких-либо симптомов заболевания.