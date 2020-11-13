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Ляшко розповів, чому перевіряє виробників тестів на COVID-19

Ляшко розповів, чому перевіряє виробників тестів на COVID-19

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Держлікслужба України перевіряє виробників тест-систем на COVID-19. Мета цієї перевірки – підтвердити відповідність виробів встановленим вимогам. А у випадку порушення – вилучити продукцію. Про це УНН розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, за дорученням якого проходить перевірка.

"Ціль одна — підтвердження відповідності виробів встановленим вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо специфічних аналітичних характеристик виробу, що допоможе виявити невідповідні вироби, їх виробників, а відтак, це допоможе у точній діагностиці короновірусної інфекції COVID-19", - розповів він.

Віктор Ляшко також підкреслив, що у його дорученні Держлікслужбі йдеться про забезпечення контролю за обігом тест-систем усіх учасників ринку, а не лише українських виробників.

"У разі виявлення порушень, в залежності від рівня загрози, що становить продукція, будуть вжиті відповідні заходи реагування відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції", наприклад, вилучення зазначеної продукції із ринку", - розповів він.

Зазначимо, що в Україні існує проблема з якістю тест-систем на COVID-19. На думку експертів, система контролю якості за ПЛР-тестами у державі відсутня повністю.

Раніше повідомлялося, що ПЛР-тести українського виробника "Укргентех", який виграв державних тендерів більше ніж на 18 млн грн, виявилися не верифікованими у ЦГЗ МОЗ. Заявлена виробником чутливість тест-системи не відповідала реальним характеристикам і становила всього 20%.

Українські Національні Новини

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