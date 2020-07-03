Ляшко про ІФА-тестування: кількість лабораторій буде збільшуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Тестування методом імуноферментного аналізу роблять у 175 медичних лабораторіях України. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає УНН.
"На початку цього тижня вже 175 лабораторій почали проводити тестування методом імуноферментного аналізу", - зазначив Ляшко, нагадуючи, що на початку пандемії в Україні було всього 28 лабораторій.
У лабораторіях вже провели близько 228 тисяч тестувань методом ІФА.
Кількість лабораторій буде рости, каже Ляшко.
Нагадаємо, за словами лікарів, ІФА-тести на COVID-19 перед виїздом за кордон будуть гарантією безпеки.