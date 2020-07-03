Ляшко про ІФА-тестування: кількість лабораторій буде збільшуватися

"На початку цього тижня вже 175 лабораторій почали проводити тестування методом імуноферментного аналізу", - зазначив Ляшко, нагадуючи, що на початку пандемії в Україні було всього 28 лабораторій.

У лабораторіях вже провели близько 228 тисяч тестувань методом ІФА.

Кількість лабораторій буде рости, каже Ляшко.

Нагадаємо, за словами лікарів, ІФА-тести на COVID-19 перед виїздом за кордон будуть гарантією безпеки.