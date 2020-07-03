Ляшко про ИФА-тестирование: количество лабораторий будет увеличиваться
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Тестирование методом иммуноферментного анализа делают в 175 медицинских лабораториях Украины. Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает УНН.
"В начале этой недели уже 175 лабораторий начали проводить тестирование методом иммуноферментного анализа", - отметил Ляшко, напоминая, что в начале пандемии в Украине было всего 28 лабораторий.
В лабораториях уже провели около 228 тысяч тестов методом ИФА.
Количество лабораторий будет расти, говорит Ляшко.
Напомним, по словам врачей, ИФА-тесты на COVID-19 перед выездом за границу будут гарантией безопасности.