ИФА-тесты на COVID-19 перед выездом за границу будут гарантией безопасности - инфекционист
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Черногория изменила условия въезда на свою территорию для туристов, и украинцев, в частности. Поэтому, отныне въехать в страну можно по результатам негативного теста на антитела от коронавируса. По словам инфекциониста Сергея Крамарева, ИФА-тестирование в таком случае может служить гарантией безопасности, сказал он в комментарии УНН.
“Это положительное решение (Черногории). ИФА-тест, если он правильно и вовремя сделанный — может служить гарантией безопасности. Надо помнить, что ИФА определяет иммуноглобулины. И важно, чтобы те, кто планируют ехать, делали этот тест не ранее 7 −10 дня от контакта с потенциально зараженными”, — напомнил он и добавил, что ИФА-тесты важно делать вовремя всем, кто планирует свой отпуск за границей и заботится о здоровье.
Напомним, ранее, для въезда в Черногорию, было необходимо иметь результаты ПЦР теста. Теперь нужен ИФА-тест, который должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.
Отмечается, что тесты нужно делать в лаборатории, которая имеет аккредитацию ISO 15189 или ISO/IEC 17025, не только на территории Украины, но и в любой другой стране.