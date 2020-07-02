ІФА-тести на COVID-19 перед виїздом за кордон будуть гарантією безпеки - інфекціоніст

“Це схвальне рішення (Чорногорії). ІФА-тест, якщо він правильно і вчасно зроблений — може слугувати гарантією безпеки. Треба пам’ятати, що ІФА визначає імуноглобуліни. І важливо аби ті, хто планують їхати, робили цей тест не раніше 7 −10 дня від контакту із потенційно зараженими”, — нагадав він і додав, що ІФА-тести важливо робити вчасно усім, хто планує свою відпустку закордоном і дбає про здоров’я.

Нагадаємо, раніше, для в’їзду в Чорногорію, було необхідно мати результати ПЛР- тесту. Відтепер потрібен ІФА-тест, який має бути зроблений не раніше ніж за 72 години до перетину кордону.

Зазначається, що тести потрібно робити в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO/IEC 17025, не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні.