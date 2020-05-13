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Ляшко не підтримує введення спецперепусток у метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Головний санітарний лікар України не підтримує введення спецперепустук у метро, так як вони впливають велике скупчення людей перед входом, що набагато гірше ніж те, що відбувається на перонах чи вагонах. Про це він повідомив в ефірі Українського радіо, передає УНН.

Ляшко не підтримує введення спецперепусток у метро

“Я, як головний санітарний лікар України, не буду підтримувати введення спецперепусток у метро, оскільки є досвід інших країн, і бачимо, що таке спецперепустки, як вони впливають на скупчення людей перед входом, те, що там відбувається напевне набагато гірше, ніж буде у самому вагоні чи на пероні у метрополітені”, — зазначив він.

Окрім того, Ляшко прокоментував прохання мера Києва Віталія Кличка щодо відкриття метро 25 травня.

“Щодо відкриття 25 травня прохання він (мер Києва Віталій Кличко — ред.) подав, ми будемо його розглядати і схвалювати, враховуючи епідситуацію та наші етапи виходу з карантину, які будуть враховувати адаптивність. Ми говоримо про три міста Дніпро, Харків та Київ, і я не можу гарантувати, що вони три відкриються в один момент. Ми на уряді приймемо рішення, що такого числа на третьому етапі ми дозволяємо відкривати, але це не означає, що три міста відразу відкриють, оскільки у кожному з них може бути різна епідситуація, і це важко спрогнозувати”, — додав він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відкрити метро 25 травня

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