Ляшко не поддерживает введение спецпропусков в метро

"Я, как главный санитарный врач Украины, не буду поддерживать введение спецпропусков в метро, поскольку есть опыт других стран, и видим, что такое спецпропуска, как они влияют на скопление людей перед входом, то, что там происходит наверное гораздо хуже, чем будет в вагоне или на перроне в метрополитене", - отметил он.

Кроме того, Ляшко прокомментировал просьбу мэра Киева Виталия Кличко об открытии метро 25 мая.

"Относительно открытия 25 мая просьбу он (мэр Киева Виталий Кличко - ред.) подал, мы будем ее рассматривать и одобрять, учитывая эпидситуации и наши этапы выхода из карантина, которые будут учитывать адаптивность. Мы говорим о трех городах - Днепр, Харьков и Киев, и я не могу гарантировать, что они три откроются в один момент. Мы на правительстве примем решение, что такого числа на третьем этапе мы позволяем открывать, но это не значит, что три города сразу откроют, поскольку в каждом из них может быть разная эпидситуация, и это трудно спрогнозировать", - добавил он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко призвал правительство открыть метро 25 мая.