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Ляшко: МОЗ поставлена "термінова задача" збільшити до 80 тис. ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. На сьогодні МОЗ поставлена задача терміново збільшити кількість ліжок, які до цього були готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні поставлена задача збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які у нас були до цього готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч ліжок. На всі ці ліжка найближчим часом (впродовж місяця) буде забезпечено киснем 80% з них. Це буде 60 тисяч ліжок", - сказав головний санлікар.

З його слів, 60 тисяч ліжок буде забезпечено киснем шляхом закупівлі кисневих концентраторів. Ляшко зазначив, що про це вже є домовленість, і вже є літаки, які будуть везти кисневі концентратори в Україну.

Додатково буде зведена мережа забезпечення киснем по закладам, зазначив він.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.

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