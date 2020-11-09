Ляшко: МОЗ поставлена "термінова задача" збільшити до 80 тис. ліжкомісць для пацієнтів з COVID-19

"Сьогодні поставлена задача збільшити досить терміново замість 50 тисяч ліжок, які у нас були до цього готові приймати хворих з коронавірусною хворобою, до 80 тисяч ліжок. На всі ці ліжка найближчим часом (впродовж місяця) буде забезпечено киснем 80% з них. Це буде 60 тисяч ліжок", - сказав головний санлікар.

З його слів, 60 тисяч ліжок буде забезпечено киснем шляхом закупівлі кисневих концентраторів. Ляшко зазначив, що про це вже є домовленість, і вже є літаки, які будуть везти кисневі концентратори в Україну.

Додатково буде зведена мережа забезпечення киснем по закладам, зазначив він.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби.