Ляшко: Київ на межі потрапляння до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Київ та ще чотири міста знаходяться на межі потрапляння до “червоної” зони карантину. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент УНН.
“На межі „червоного“ рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис. населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення та Херсон — 292 на 100 тис. населення”, — розповів Ляшко.
За його словами, при збереженні тенденції щодо погіршення епідеміологічної ситуації та недотримання протиепідемічних норм зазначені міста можуть з наступного тижня можуть потрапити до “червоної” зони.
Нагадаємо, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.