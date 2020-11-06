Ляшко: Київ на межі потрапляння до "червоної" зони

“На межі „червоного“ рівня епідеміологічної небезпеки знаходяться ще 5 обласних центрів. Це Тернопіль — вже 319 на 100 тис. населення, Сєвєродонецьк — 314 на 100 тис. населення, Вінниця — 309 на 100 тис. населення, Київ — 299 на 100 тис. населення та Херсон — 292 на 100 тис. населення”, — розповів Ляшко.

За його словами, при збереженні тенденції щодо погіршення епідеміологічної ситуації та недотримання протиепідемічних норм зазначені міста можуть з наступного тижня можуть потрапити до “червоної” зони.

Нагадаємо, з понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.