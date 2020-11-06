Ляшко: Киев на грани попадания в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Киев и еще четыре города находятся на грани попадания в “красную” зону карантина. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, передает корреспондент УНН.
“На грани „красного“ уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 областных центров. Это Тернополь — уже 319 на 100 тыс. населения, Северодонецк — 314 на 100 тыс. населения, Винница — 309 на 100 тыс. населения, Киев — 299 на 100 тыс. населения и Херсон — 292 на 100 тыс. населения”, — рассказал Ляшко.
По его словам, при сохранении тенденции ухудшения эпидемиологической ситуации и несоблюдение санитарных норм указанные города могут на следующей неделе могут попасть в “красную” зону.
Напомним, с понедельника, 9 ноября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.