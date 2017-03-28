Львовські правоохоронці викрили схему привласнення мільйонів гривень авіакомпанії

Як встановили правоохоронці, протягом січня — травня минулого року зловмисник переводив з рахунку підприємства кошти в сумах від 100 тисяч до 880 тисяч гривень за послуги з наземного обслуговування в державних аеропортах України, оплату збору за зліт і посадку, аеропортове обслуговування, у той час як послуги фактично не надавались.

У платіжних відомостях були зазначені назви реальних суб’єктів господарювання, із якими авіакомпанія мала налагоджені договірні відносини, однак у відповідній графі для перерахування коштів зазначався номер рахунку вже іншого підприємства — підконтрольного цьому ж заступникові гендиректора авіаперевізника, із яким авіакомпанія не мала будь-яких господарських відносин, а також фінансових зобов’язань.

Надалі кошти перераховувались вже на особистий рахунок заступника гендиректора як фізичної особи. Таким чином він їх привласнював та використовував на власний розсуд. Оперативники встановили вісім фактів “псевдотраншів”, за якими із рахунків авіакомпанії було безпідставно перераховано та привласнено коштів у загальній сумі три мільйона гривень.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 та 5 ст.191 (розкрадання в особливо великих розмірах) КК України.

За вчинення цього злочину передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, начальника військового складу на Одещині спіймали на розкраданні майна.