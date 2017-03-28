Львовские правоохранители разоблачили схему присвоения миллионов гривен авиакомпании

Как установили правоохранители, в январе - мае прошлого года злоумышленник переводил со счета предприятия средства в суммах от 100 до 880 тысяч гривен за услуги по наземному обслуживанию в государственных аэропортах Украины, оплату сбора за взлет и посадку, аэропортовое обслуживание, в то время как услуги фактически не предоставлялись.

В платежных ведомостях были указаны названия реальных субъектов хозяйствования, с которыми авиакомпания имела налаженные договорные отношения, однако в соответствующей графе для перечисления средств указывался номер счета уже другого предприятия - подконтрольного этом же заместителю гендиректора авиаперевозчика, с которым авиакомпания не имела каких-либо хозяйственных отношений, а также финансовых обязательств.

В дальнейшем средства перечислялись уже на личный счет замгендиректора как физического лица. Таким образом он их присваивал и использовал по своему усмотрению. Оперативники установили восемь фактов "псевдотраншей", по которым со счетов авиакомпании было безосновательно перечислено и присвоено в общей сумме три миллиона гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3, 4 и 5 ст.191 (хищение в особо крупных размерах) УК Украины.

За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, начальника военного склада в Одесской области поймали на хищении имущества.