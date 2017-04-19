Львів’янка виграла автомобіль у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Минулої неділі, 16 квітня, під час 923-го тиражу “Лото-Забава” був виграний 14-ий автомобіль 2017 року у конкурсі “Полювання за грошима”, передає УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей “М.С.Л.”.
“Переможцем стала Тетяна Олексіївна зі Львова, яка назвала літеру "М“ та виграла автомобіль JAC S2, грошовий еквівалент якого становить 400 000 гривень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що переможниця приїхала до студії “Лото-Забави” зі Львова завдяки своєму чоловіку, який грає у лотерею протягом 17 років, але отримавши запрошення до студії, подарував його дружині.
Нагадаємо, 9 квітня, гравець, який придбав лотерейний білет “Лото-Забава” у Запоріжжі, виграв один мільйон гривень.
Як повідомляв УНН, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забаві”.