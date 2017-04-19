Львовянка выиграла автомобиль в лотерею

"Победителем стала Татьяна Алексеевна из Львова, которая назвала букву "М" и выиграла автомобиль JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что победительница приехала в студию "Лото-Забавы" из Львова благодаря своему мужу, который играет в лотерею в течение 17 лет, но получив приглашение в студию, подарил его жене.

Напомним, 9 апреля, игрок, который приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Запорожье, выиграл один миллион гривен.

Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".