Львовянка выиграла автомобиль в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В минувшее воскресенье, 16 апреля, во время 923-го тиража "Лото-Забава" был выигран четырнадцатый автомобиль 2017 года в конкурсе "Охота за деньгами", передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
"Победителем стала Татьяна Алексеевна из Львова, которая назвала букву "М" и выиграла автомобиль JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что победительница приехала в студию "Лото-Забавы" из Львова благодаря своему мужу, который играет в лотерею в течение 17 лет, но получив приглашение в студию, подарил его жене.
Напомним, 9 апреля, игрок, который приобрел лотерейный билет "Лото-Забава" в Запорожье, выиграл один миллион гривен.
Как сообщал УНН, в октябре прошлого года лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".