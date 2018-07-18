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Львів'янка стала чемпіонкою світу з акватлону

Львів'янка стала чемпіонкою світу з акватлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. У Данії на острові Фюн завершився чемпіонат світу з дуатлону, крос-триатлону, акватлону, аквабайку та триатлону на довгій дистанції. Про це повідомляє Федерація України з триатлону, передає УНН.

У змаганні триатлеток, які не досягли 23-річного віку, наша Софія Прийма не мала собі рівних. За підсумками плавання можна було зробити висновок, що за нагороди тут боротимуться три претендентки — британка Хлоя Поллард, а також дві українки, Софія Прийма та Марина Соколова.

Першою з води вийшла Поллард, також їй вдалося найшвидше пройти транзитну зону. Проте, як тільки-но дівчата вийшли на бігову дистанцію — Прийма показала відмінну швидкість, що дозволило їй на фініші випередити основну суперницю на 11 секунд.

Бронзова медаль також дісталася українській спортсменці — третє місце на чемпіонаті світу здобула Марина Соколова.

Варто зазначити, що два роки тому в Румунії львів’янка Прийма стала чемпіонкою Європи з крос-дуатлону, а впродовж кар’єри неодноразово здобувала перемоги на міжнародних та внутрішніх змаганнях з триатлону серед молоді. Нещодавно вона виборола також медаль і на дорослому етапі Кубка Європи — в Дніпрі Прийма фінішувала третьою.

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