Львовянка стала чемпионкой мира по акватлону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Дании на острове Фюн завершился чемпионат мира по дуатлону, кросс-триатлону, акватлону, аквабайку и триатлону на длинной дистанции. Об этом сообщает Федерация Украины по триатлону, передает УНН.
В соревновании триатлеток, не достигших 23-летнего возраста, наша София Прийма не имела себе равных. По итогам плавания можно было сделать вывод, что за награды здесь будут бороться три претендентки — британка Хлоя Поллард, а также две украинки, София Прийма и Марина Соколова.
Первой из воды вышла Поллард, также ей удалось быстро пройти транзитную зону. Однако, как только девушки вышли на беговую дистанцию - Прийма показала отличную скорость, что позволило ей на финише опередить основную соперницу на 11 секунд.
Бронзовая медаль также досталась украинской спортсменке — третье место на чемпионате мира получила Марина Соколова.
Стоит отметить, что два года назад в Румынии львовянка Прийма стала чемпионкой Европы по кросс-дуатлону, а в течение карьеры неоднократно одерживала победы на международных и внутренних соревнованиях по триатлону среди молодежи. Недавно она получила также медаль и на взрослом этапе Кубка Европы — в Днепре Прийма финишировала третьей.