Львів’янин намагався незаконно вивезти 64 старовинні книги до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Учора, 3 січня на кордоні з Польщею прикордонники Мостиського загону спільно з працівниками митниці виявили колекцію книг 1880-1941 років випуску, які львів'янин намагався незаконно вивезти до Польщі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, правопорушник намагався вивезти з України раритетні книги у багажному відділенні автомобіля “Toyota”. Житель Львова прямував цією автівкою через пункт пропуску “Краковець”.
Враховуючи те, що ці книги можуть мати культурну чи історичну цінність, їх було вилучено для проведення експертної оцінки.