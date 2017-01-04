Львів’янин намагався незаконно вивезти 64 старовинні книги до Польщі

Так, правопорушник намагався вивезти з України раритетні книги у багажному відділенні автомобіля “Toyota”. Житель Львова прямував цією автівкою через пункт пропуску “Краковець”.

Враховуючи те, що ці книги можуть мати культурну чи історичну цінність, їх було вилучено для проведення експертної оцінки.