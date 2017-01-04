Львовянин пытался незаконно вывезти 64 старинные книги в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Вчера, 3 января на границе с Польшей пограничники Мостиского отряда совместно с работниками таможни обнаружили коллекцию книг 1880-1941 годов выпуска, которые львовянин пытался незаконно вывезти в Польшу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, правонарушитель пытался вывезти из Украины раритетные книги в багажном отделении автомобиля "Toyota". Житель Львова следовал этой машиной через пункт пропуска "Краковец".
Учитывая, что эти книги могут иметь культурную или историческую ценность, они были изъяты для проведения экспертной оценки.