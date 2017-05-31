Львів'яни несуть квіти та лампадки до церкви Юра, на пам'ять про Любомира Гузара
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 травня. УНН. У пам'ять про Любомира Гузара львів'яни почали приносити запалені лампадки та квіти до пам'ятника Шептицькому на площі перед собором Святого Юра, передає УНН.
За словами кореспондента, до пам'ятника Шептицькому йдуть дорослі і діти, в церкві священики відправляють службу.
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Як повідомляв УНН, 31 травня помер Блаженніший Любомир Гузар.