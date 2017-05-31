Львовяне несут цветы и лампадки к церкви Юра, в память о Любомире Гузаре
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 мая. УНН. В память о Любомире Гузаре львовяне начали приносить зажженные лампадки и цветы к памятнику Шептицкому на площади перед собором Святого Юра, передает УНН.
По словам корреспондента, к памятнику Шептицкому идут взрослые и дети, в церкви священники отправляют службу.
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Как сообщал УНН, 31 мая умер Блаженнейший Любомир Гузар.