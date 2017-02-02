Львівського посадовця викрили на привласненні майна на 9,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Львові правоохоронці повідомили директору підприємства про підозру у привласненні майна вартістю 9,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, директор одного з товариств з обмеженою відповідальністю, зловживаючи службовим становищем, незаконно провів процедуру відчуження нежитлових приміщень вартістю дев’ять з половиною мільйонів гривень.
Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що директор підробив протокол загальних зборів учасників ТзОВ, поставивши замість них підписи та, в подальшому, використав цей протокол для незаконного відчуження нежитлових приміщень вартістю дев’ять з половиною мільйонів гривень.
Проведена експертиза підтвердила, що підписи співзасновників ТзОВ на протоколі є підробленими.
Досудове розслідування триває. Зловмиснику загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, посадовців КМДА підозрюють у розтраті 870 тис. грн, виділених на навчання дітей-інвалідів та сиріт.