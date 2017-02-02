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Львовского чиновника уличили в присвоении имущества на 9,5 млн грн

Киев • УНН

 • 9450 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Во Львове правоохранители сообщили директору предприятия о подозрении в присвоении имущества стоимостью 9,5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Львовского чиновника уличили в присвоении имущества на 9,5 млн грн

Как установили правоохранители, директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, злоупотребляя служебным положением, незаконно провел процедуру отчуждения нежилых помещений стоимостью девять с половиной миллионов гривен.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Во время досудебного расследования установлено, что директор подделал протокол общего собрания участников ООО, поставив вместо них подписи и, в дальнейшем, использовал этот протокол для незаконного отчуждения нежилых помещений стоимостью девять с половиной миллионов гривен.

Проведенная экспертиза подтвердила, что подписи соучредителей ООО на протоколе являются поддельными.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УНН, должностных лиц КГГА подозревают в растрате 870 тыс. грн , выделенных на обучение детей-инвалидов и сирот.

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