Львівського поліцейського запідозрили у незаконному збагаченні

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом незаконного збагачення працівником одного з відділів поліції м. Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Зокрема, проведеним моніторингом електронної декларації працівника одного із районних відділів поліції м. Львова на сайті НАЗК встановлено, що останнім у листопаді 2015 року набуто транспортний засіб Infiniti QX60, ринковою вартістю 1,3 млн грн.

Було проведено відповідну службову перевірку на предмет законності набуття вказаного автомобіля. Як наслідок, законність набуття прав на транспортний засіб не доведено.

Слідчим управлінням прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.368-2 (незаконне збагачення) КК України. Наразі триває досудове розслідування.

 

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