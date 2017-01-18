Львовского полицейского заподозрили в незаконном обогащении

В частности, проведенным мониторингом электронной декларации работника одного из районных отделов полиции г. Львов на сайте НАПК установлено, что последним в ноября 2015 года приобретено транспортное средство Infiniti QX60, рыночной стоимостью 1,3 млн грн.

Была проведена соответствующая служебная проверка на предмет законности приобретения указанного автомобиля. Как следствие, законность приобретения прав на транспортное средство не доказано.

Следственным управлением прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.