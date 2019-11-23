Львівський аеропорт не працює через ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького не працює на зліт і посадку через ожеледицю. Про це кореспонденту УНН повідомили у довідці аеропорту.
"Зараз аеропорт не працює на зліт і посадку. На обслуговування пасажирів працює. Після дванадцятої орієнтовно планують відновити роботу", - розповіли у довідці.
Також в аеропорту зазначили, що наразі немає офіційної інформації, що буде далі у разі затримки рейсів.
"У нас ідуть з затримками чотири рейси практично у зв’язку з технічними та погодними умовами. Це ранкові рейси, які летіли, частково полетіли назад, частково полетіли до Києва в запасний аеропорт. Причина – ожеледиця", - додали у довідці.
Нагадаємо, в аеропорту Львова літак з'їхав зі смуги.