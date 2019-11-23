Львовский аэропорт не работает из-за гололеда

"Сейчас аэропорт не работает на взлет и посадку. На обслуживание пассажиров работает. После двенадцати ориентировочно планируют возобновить работу", - рассказали в справке.

Также в аэропорту отметили, что пока нет официальной информации, что будет дальше в случае задержки рейсов.

"У нас идут с задержками четыре рейса практически в связи с техническими и погодными условиями. Это утренние рейсы, которые летели, частично полетели назад, частично полетели в Киев в запасной аэропорт. Причина - гололедица", - добавили в справке.

Напомним, в аэропорту Львова самолет съехал с полосы.