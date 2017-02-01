Львівські правоохоронці двічі обстежували "заміноване" приміщення суду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні, 1 лютого, до поліції надійшло два повідомлення про замінування Львівського апеляційного господарського суду. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Сьогодні, 1 лютого о 12:00 та о 14:04 на оперативний номер “102” надійшло два повідомлення від аноніма про замінування Львівського апеляційного господарського суду, котрий знаходиться на вулиці Личаківській,81.
На місці події працювали оперативно-слідча група поліції, вибухотехніки, кінолог та фахівці інших служб, які задіюються у таких випадках.
Перед обстеженням з будівлі були евакуйовані працівники суду та відвідувачі. Оглянувши всі приміщення будівлі суду та прилеглу територію, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.
Працівники поліції встановлюють особу аноніма, який надав неправдиву інформацію. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, анонім повідомив про замінування Херсонської міськради.