Львовские правоохранители дважды обследовали "заминированное" здание суда

Сегодня, 1 февраля в 12:00 и в 14:04 на оперативный номер «102» поступило два сообщения от анонима о заминировании Львовского апелляционного хозяйственного суда, который находится на улице Лычаковской, 81.

На месте происшествия работали оперативно-следственная группа полиции, взрывотехники, кинолог и специалисты других служб, которые задействуются в таких случаях.

Перед обследованием из здания были эвакуированы работники суда и посетители. Осмотрев все помещения здания суда и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.

Работники полиции устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, сегодня, 1 февраля, аноним сообщил о заминировании Херсонского горсовета.