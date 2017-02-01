Львовские правоохранители дважды обследовали "заминированное" здание суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня, 1 февраля, в полицию поступило два сообщения о заминировании Львовского апелляционного хозяйственного суда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, 1 февраля в 12:00 и в 14:04 на оперативный номер «102» поступило два сообщения от анонима о заминировании Львовского апелляционного хозяйственного суда, который находится на улице Лычаковской, 81.
На месте происшествия работали оперативно-следственная группа полиции, взрывотехники, кинолог и специалисты других служб, которые задействуются в таких случаях.
Перед обследованием из здания были эвакуированы работники суда и посетители. Осмотрев все помещения здания суда и прилегающую территорию, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных или подозрительных предметов.
Работники полиции устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, сегодня, 1 февраля, аноним сообщил о заминировании Херсонского горсовета.