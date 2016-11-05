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Львівські "Карпати" завдали мінімальної поразки ФК "Ворскла"

Львівські "Карпати" завдали мінімальної поразки ФК "Ворскла"

Київ • УНН

 • 9110 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Білорус Олег Дулуб здобув прем’єрну перемогу на посаді наставника львівських “Карпат”. У домашньому поєдинку 14 туру УПЛ львів’яни в рідних стінах обіграли полтавську “Ворсклу” — 1:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Єдиний гол у середині першого тайму забив іменинник Лещук, якому при подачі кутового програв позицію Дитятьєв. Усі зусилля “Ворскли” — як до перерви, так і опісля — нівелювала щільна гра “Карпат” у півзахисті й захисті.

Однією з причин поразки підопічних Василя Сачка слід вважати те, що чи не головний їхній “козир”: атакувальні фланги — був знівельований активними бровками львів’ян, де особливого виокремлення заслуговують Костевич та Ксьонз, який щойно оправився від травми.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці “Карпати” (4 очки) скоротили відставання до мінімуму від передостанньої позиції на якому знаходиться “Дніпро” (5). “Ворскла” з 16 очками розмістилася в середині чемпіонату — 7 сходинка.

Як повідомляв УНН, сьогодні в рамках 14 туру українського футбольного чемпіонату Ліга Парі-Матч пройде два поєдинки.

Українські Національні Новини

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