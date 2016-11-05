Львовские "Карпаты" нанесли минимальное поражение ФК "Ворскла"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Белорус Олег Дулуб получил премьерную победу на посту наставника львовских "Карпат". В домашнем поединке 14 тура УПЛ львовяне в родных стенах обыграли полтавскую "Ворсклу" - 1:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Единственный гол в середине первого тайма забил именинник Лещук, которому при подаче углового проиграл позицию Дитятьев. Все усилия "Ворсклы" - как до перерыва, так и после - нивелировала плотная игра "Карпат" в полузащите и защите.
Одной из причин поражения подопечных Василия Сачко следует считать то, что едва ли не главный их "козырь": атакующие фланги - был нивелирован активными бровками львовян, где особого выделения заслуживают Костевич и Ксенз, который только оправился от травмы.
Напомним, что в турнирной таблице "Карпаты" (4 очка) сократили отставание до минимума с предпоследней позиции на которой находится "Днепр" (5). "Ворскла" с 16 очками разместилась в середине чемпионата - 7 ступень.
Как сообщал УНН, сегодня в рамках 14 тура украинского футбольного чемпионата Лига Пари-Матч пройдет два поединка.