Львівські "Карпати" призначили нового тренера

До тренерського штабу Бойчишина увійшли Даріо Друді, Альберто Еспаріс та Богдан Стронціцький, який працюватиме із воротарями.

Зазначається, що новий тренерський штаб був представлений команді, після чого відбулося тренування.

Зауважимо, що спеціаліст працював заступником директора і за сумісництвом тренером-викладачем СДЮШОР "Карпати". Також тренував "Сантос" (Тарту, Естонія) та "Утеніс" (Утена, Литва).

Нагадаємо, що після поразки у грі з "Маріуполем" (0:1) тренерський штаб під керівництвом Сергія Зайцева, до якого входили Володимир Безуб'як, Михайло Дячук-Ставицький та Володимир Марчук залишили свої посади.