Львовские "Карпаты" назначили нового тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. После освобождения от должности и.о. главного тренера львовских "Карпат" Сергея Зайцева, команду возглавил воспитанник "зелено-белых" Олег Бойчишин, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Карпат".
В тренерский штаб Бойчишина вошли Дарио Друди, Альберто Еспарис и Богдан Стронцицкий, который будет работать с вратарями.
Отмечается, что новый тренерский штаб был представлен команде, после чего состоялась тренировка.
Заметим, что специалист работал заместителем директора и по совместительству тренером-преподавателем СДЮШОР "Карпаты". Также тренировал "Сантос" (Тарту, Эстония) и "Утенис" (Утена, Литва).
Напомним, что после поражения в игре с "Мариуполем" (0:1) тренерский штаб под руководством Сергея Зайцева, в который входили Владимир Безубьяк, Михаил Дячук-Ставицкий и Владимир Марчук оставили свои должности.