Львовские "Карпаты" назначили нового тренера

В тренерский штаб Бойчишина вошли Дарио Друди, Альберто Еспарис и Богдан Стронцицкий, который будет работать с вратарями.

Отмечается, что новый тренерский штаб был представлен команде, после чего состоялась тренировка.

Заметим, что специалист работал заместителем директора и по совместительству тренером-преподавателем СДЮШОР "Карпаты". Также тренировал "Сантос" (Тарту, Эстония) и "Утенис" (Утена, Литва).

Напомним, что после поражения в игре с "Мариуполем" (0:1) тренерский штаб под руководством Сергея Зайцева, в который входили Владимир Безубьяк, Михаил Дячук-Ставицкий и Владимир Марчук оставили свои должности.